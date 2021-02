Een op de drie bang voor prik: ‘Mensen durven nieuws niet te kijken, dan zien ze naalden in armen’

Misselijk en duizelig worden, overgeven en flauwvallen. Zeker 35 procent van de volwassen Nederlanders kan alleen al bij het zíen van een plaatje van een naald of prikken zulke heftige angstreacties krijgen.



Extra confronterend en ongemakkelijk in tijden van massavaccinatie tegen corona. ,,Ik krijg tientallen mailtjes van mensen die zeggen dat ze het nieuws niet meer durven kijken, want dan komt er weer een video van naalden in armen. ‘Ik word gek’, mailen ze”, zegt dr. Elisabeth Huis in ‘t Veld, uitvinder van de game op de smartphone om mensen met zo’n sterke respons te helpen die emotie onder controle te krijgen.