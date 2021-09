Het is 25 graden, maar bij dit tuincentrum is het al kerst: ‘Vroeg? Welnee, we zijn dit jaar zelfs later!’

Abrupt maakt hij een noodstop op zijn teenslippers. Zijn mond valt een stukje open. ,,Oma”, roept Naoufal (11) over zijn schouder. ,,Moet je hier kijken!” Gehuld in zomerjurken, korte broeken en met in hun wagentje wat plantjes voor in de tuin staren veel klanten verrast naar het wel heel erg winterse tafereel in Eurofleur Leusden.