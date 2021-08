Inspectie: Marechaussee heeft nauwelijks zicht op mensensmokkel

Toch blijkt uit het onderzoek dat die aanpak niet van de grond komt. Doelstellingen voor de aanpak van mensensmokkel ontbreken. Binnen de marechaussee werken afdelingen ‘slechts beperkt samen’ om het probleem aan te pakken. De focus van de marechaussee ligt op Schiphol en Rotterdam/The Hague Airport, waar veel mensen ons land binnenkomen. Daardoor er is beperkt zicht is op wie er via regionale lucht- of zeehavens ons land binnen komen.

Ingewerkt

Opsporingsonderzoeken

Informatie-uitwisseling

Er wordt ook nauwelijks informatie uitgewisseld over mensensmokkel tussen marechaussee, Europol, politie en het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel. De mensen die de inspectie daar over ondervroeg zeiden van het expertisecentrum ‘niets of weinig’ te horen. ,,Het is een gedeeld probleem”, zegt Neuteboom. ,,Het is verbrokkeld. Het is doodzonde als er her en der info beschikbaar is, maar dat die niet wordt gedeeld.”