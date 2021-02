LIVE | Brazilië telt ruim 10 miljoen besmettingen, vermomd duo probeert coronaprik te halen

CoronaAls winkels hun deuren niet snel mogen heropenen, dreigt een kaalslag in de winkelstraten, waarschuwt branchevereniging INRetail. De omzet van bijna driekwart van de gesloten winkels kelderde in januari met 60 tot 100 procent. De nieuwste coronavariant die op een zorgwekkende manier is gemuteerd, is inmiddels aangetroffen in minstens veertien landen. Waaronder ons land. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.