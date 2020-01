Minister Slob in beroep tegen uitspraak over wegsturen bestuur Haga Lyceum

Als gevolg van dat ambtsbericht van januari 2019 verdween een positief conceptrapport van de Onderwijsinspectie van tafel en volgde er een verlengd onderzoek, dat in juli vorig jaar uitmondde in een vernietigend oordeel van de inspectie over het schoolbestuur. Dat werd beticht van belangenverstrengeling en financieel wanbeleid.



De uitspraak van vandaag vergroot de kans dat de schoolleiding een nieuwe rechtszaak begint tegen de overheid vanwege de geleden financiële schade. Vorige maand sprak de advocaat van de school, Wouter Pors, over de mogelijkheid van een civiele procedure tegen de staat vanwege het opereren van de AIVD, de Onderwijsinspectie en minister. ,,Het heeft de school heel veel geld gekost. Dat is de schade die de overheid heeft aangericht’’, aldus Pors.



Minister Slob laat via Twitter weten dat het oordeel van de rechter hem een ‘ongemakkelijk gevoel’ bezorgt. Volgens Slob constateert de rechtbank hiermee dat er ‘ruimte is in deze school voor personen met een anti-democratisch en anti-integratief gedachtegoed’. De AIVD waarschuwde daar al voor, zegt de minister over een eerdere waarschuwing van de inlichtingendienst. Slob zegt dat de huidige wetgeving ‘onvoldoende basis’ biedt om met zo'n aanwijzing om te gaan. Hij gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van vandaag.