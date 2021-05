Politiebonden ‘gematigd hoopvol’ na cao-overleg met minister

Politie pakt Amsterdam­mer (21) op voor serie explosies in Rotterdam, onder meer op twee Feyenoord­cafés

7 mei De politie heeft vanavond een verdachte aangehouden die in verband wordt gebracht met meerdere explosies in Rotterdam van afgelopen week. Het gaat om een 21-jarige man uit Amsterdam. Deze week gingen onder meer twee vuurwerkbommen af in Feyenoordcafés en bij twee portiekwoningen in de stad.