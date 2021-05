Verzekeraar eist blootfoto van verminkte borst van Wendy: 'Het gaat niet alleen om mij’

Wie hakt in hemelsnaam pootjes af van een levende hond? ‘Als je zo ziek bent, ben je tot erger in staat’

13 mei In een woonwijk in Emmeloord werden de afgehakte poten van een hond gevonden. Een lugubere daad die tot veel emoties leidt. De politie neemt de zaak hoog op en jaagt op de dader. Wat voor types zitten er achter deze extreme vormen van dierenmishandeling? ,,Als je zo ziek bent om dit te doen, ben je zeker tot erger in staat.”