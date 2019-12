Brabander mag Frankrijk 5 jaar niet in na betasten 10-jarige jongen op camping

De ontucht vond plaats op 29 juli 2018 op een camping in de plaats Ambazac. De ouders en hun twee kinderen ontmoetten R. - docent op een middelbare school - na afloop van een feestavond nabij het campingterrein in het Franse departement Haute-Vienne. Ze besloten nog een wijntje bij de camper te drinken. Op enig moment moest de jongen naar de wc, waarop de Kaatsheuvelnaar meeliep naar het sanitairblok.



Even later ging ook de moeder - haar man en andere kind lagen al te slapen in verband met de terugreis naar Nederland - naar het sanitair. Toen ze terugkwam trof ze haar zoontje hevig ontdaan aan. Hij vertelde dat ‘de meneer aan hem had gezeten’. R. zou bij het toiletblok aan de 10-jarige gevraagd hebben of hij zijn billen mocht zien. Daarna betastte hij de jongen.