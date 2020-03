Brabanders steeds bezorgder: laat het coronabeest zich nog temmen?

Perron één van het treinstation in Tilburg, vanochtend, een voorzichtige voorjaarszon. Tussen alle scholieren en forenzen vallen vier mensen nogal op, en dat is niet eens per se omdat ze uit Griekenland komen. Nee, de reden dat alle mensen op het perron hun blik amper van de vier af kunnen houden is dat ze rechtstreeks uit een operatiekamer lijken te komen. Met de witte mondkapjes stevig voor hun mond voeren ze een geanimeerd gesprek, geflankeerd door een vijfde Griek, die wel gewoon vrij kan ademen.



,,Als we op drukke openbare plekken zijn, een vliegveld of een treinstation bijvoorbeeld, dan doen we de mondkapjes op. Gewoon voor de zekerheid. We wonen in Athene en daar zijn we absoluut geen uitzondering. Hier zijn we zo ongeveer de enige. Dat is wel vreemd.”



De Griek zonder mondkapje, die niet met zijn naam op de site wil, was in eerste instantie ook een beetje verbaasd. Hij woont in Tilburg en hier lijkt niemand echt serieus bezig te zijn met het gevaarlijke virus dat Europa in zijn greep heeft. ,,Maar nu zie ik mijn Griekse vrienden, die bij mij op bezoek komen, en voor hen is het heel normaal. Dat zet me eerlijk gezegd wel aan het denken. Ik weet dat Brabant binnen Nederland een speciale status heeft. Misschien is het helemaal zo gek niet om meer voorzorgsmaatregelen te nemen.”