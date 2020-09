Brabants café moet dicht na overlijden gast: ‘Er is flinke onrust ontstaan’

Taaltoets in plaats van examen moet tekort aan Friese gerecht­stol­ken wegwerken

14 september Er is een oplossing in zicht voor het tekort aan tolken Fries in de rechtspraak. Al beëdigde tolken en vertalers hoeven voortaan slechts een taaltoets te maken in plaats van het zwaardere toelatingsexamen. De provincie Friesland hoopt het aantal zo te kunnen verhogen van één naar zeven, meldt de Leeuwarder Courant.