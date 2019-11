Brabantse bisschop: We kunnen leren van moslims en vijf keer per dag bidden

De Korte zou het een goed idee vinden als dat gebruik weer terug zou keren. ,,Er zit in onze cultuur iets van hectiek, van drukte. Dan kunnen juist die momenten van bezinning heel heilzaam zijn. Moslims houden ons die spiegel voor.”



De bisschop, wiens werkgebied zich uitstrekt tot aan het Land van Cuijk, het Rijk van Nijmegen en het land van Maas en Waal, zegt dat niet omdat hij denkt dat de aanhangers van de islam terrein aan het winnen zijn ten opzichte van de christenen.



,,Het is niet zo dat de islam onder de autochtone bevolking aan het groeien is.” Weliswaar zijn en worden er heel wat moskeeën gebouwd, maar ,,zij bouwen gewoon gebedshuizen voor mensen uit moslimlanden die hiernaartoe gekomen zijn.”



Sterker: De Korte sluit zeker niet uit dat juist het christelijk geloof aan het begin van een opleving staat. ,,De mens is onuitroeibaar religieus. En wat ik zie is dat steeds meer mensen de vraag stellen: wat is de zin van mijn bestaan, is dood echt dood?”