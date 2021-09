Brabantse school schorst leerling (15) die weigert mondkapje te dragen

Schatrijke frituur­baas ‘draait door’ nadat hij miljoenen uitgaf om Miss België te versieren

11 september Juwelen, auto’s en zelfs een villa. De schatrijke Nederlandse frituurbaas Jacobus Perdaems (65) had er een flink fortuin voor over om het hart van voormalig Miss België Ilse De Meulemeester (50) te veroveren. Zes maanden lang liet zij de verwennerij toe, maar bleef ze hem ook afwijzen. De frustratie groeide, tot Perdaems in 2013 over de rooie ging. Dat zal hem deze keer geen dure spullen kosten, maar mogelijk wel drie jaar cel.