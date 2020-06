Brabantse topcrimineel (69) opnieuw opgepakt, groot politieteam valt woning binnen

Topcrimineel Jan B., een van de vermoedelijke wapenleveranciers van de Amsterdamse onderwereld, is vanochtend aangehouden op zijn terrein in het Brabantse Hulten. Tientallen agenten vielen zijn woning binnen en sloegen hem in de boeien. De 69-jarige autohandelaar kwam vorig jaar op vrije voeten nadat hij een jarenlange gevangenisstraf had uitgezeten voor wapenhandel. Justitie beschouwt hem als een van de wapenleveranciers van de mocro-maffia.

Het terrein rondom de schuur van Jan B. is afgezet met zwarte hekken. Agenten met prikstokken en speurhonden zijn aanwezig. Waarom er een inval is gedaan, is niet bekend. ,,Aanwijzingen hebben tot deze inval geleid, meer kan ik er in verband met het lopende onderzoek nu niet over kwijt”, laat een politiewoordvoerder weten.

De schuur in Hulten, een piepklein dorpje bij Tilburg, is de afgelopen jaren het decor geweest van diverse schimmige praktijken. Eind 2011 werd er een hennepkwekerij gevonden en begin 2013 was er opnieuw een wietplantage ingericht. De schuur ging toen als eens voor een jaar op slot.

Wapenhandel en bedreiging

De 69-jarige Jan B. zit al heel zijn leven in de criminaliteit. Hij is eerder veroordeeld voor ontvoering van de nog altijd vermiste Maarten Geurts, verboden drugsbezit en brandstichting. B. werd vooral bekend als wapenleverancier. In zijn loods in Hulten werd destijds een van de grootste wapencollecties ooit gevonden. De zestiger zou onder meer kalasjnikovs hebben geleverd aan een bende die is gelieerd aan de Mocro-maffia en de liquidaties in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Hij kreeg daar eerder vijf jaar en zeven maanden cel voor.

Ook werd hij ervan verdacht het lichaam van voormalig No Surrender-lid Freddy Janssen uit Valkenswaard te hebben laten verdwijnen. In die zaak werd hij later vrijgesproken. B. is wel veroordeeld voor bedreiging van burgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze-Rijen. In 2015 dreigde hij met een aanslag op de Boelhouwer omdat hij boos was over een controle van de politie en de gemeente op het erf bij zijn boerderij. Tijdens de controle werden een ambtenaar, een agent en de burgemeester bedreigd. Boelhouwer deed aangifte omdat hij zich serieus bedreigd voelde door de uitlatingen van de beruchte wapenhandelaar.

Smaad en laster

B. ontkende stellig en deed aangifte tegen Boelhouwer voor smaad en laster. ,,De burgemeester zal nooit mijn vriend worden, dat klopt. Hij heeft in de media dingen over me gezegd die niet netjes zijn, maar ik ga hem toch zeker niet intimideren. Ik zou wel gek zijn, dan gooi ik mijn eigen ruiten in”, zei hij.

Een terugkeer naar zijn oude woning in Hulten, waar de inval nu is gedaan, sloot B. vorig jaar nog uit. ,,Al zou ik willen, het kan niet. De gebouwen zijn tijdens mijn afwezigheid vernield door inbraken en vandalisme. Er is van alles gestolen. Ik moet dus sowieso eerst de boel herstellen.”

