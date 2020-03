Brabantse zuster (90) overwint corona: ‘Onze tante Ria is een held’

Zelf aan de telefoon komen lukt nog niet. ,,Ze zégt wel dat ze alles weer kan, maar de verpleging moet haar nog ondersteunen bij het lopen", vertelt haar broer Ben van den Berkmortel (79). ,,Ze is echt heel ziek geweest, haar spieren hebben een ontzettende opdonder gehad van het virus en ze heeft nog last van vermoeidheid.” Bovendien weet ze zich zelf weinig te herinneren van haar ziekbed op de verpleegafdeling van het klooster Zusters van Liefde in Tilburg. ,,Ze is in coma geweest en is bovendien erg vergeetachtig.”