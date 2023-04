Bram (8) liet drie jaar zijn haar groeien voor zieke kinderen, maar nu gaat alles eraf: ‘Voelt lekker’

Van gezonde spanning is geen sprake. Of ‘ie zenuwachtig is? Nee, zegt de 8-jarige Bram zonder enige twijfel in zijn stem. ,,Ik vind het alleen maar heel leuk”, vertelt hij over zijn metamorfose. En dat is er nogal eentje. Deze vrijdag is na drie jaar geduldig wachten eindelijk het moment daar: de lange lokken van Bram worden gekortwiekt.