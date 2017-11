Bram en Janneke: al 75 jaar een onverwoestbaar paar

Voor Jack Asselbergs was dit 75-jarig huwelijk zijn vijfde als Kamerheer van de Koning. ,,Maar dit is uitzonderlijk", vertelde hij. ,,Deze mensen zijn nog zó fit. Meestal verblijven deze echtparen in verzorgingshuizen. Maar zij wonen nog zelfstandig. Erg bijzonder." De Kamerheer bleek zich goed te hebben voorbereid: hij kende zelfs de beroepen van de drie zonen van Bram en Janneke. ,,Bent u de tandarts of de apotheker?", werd één van hen gevraagd.



Gekoppeld aan elkaar schijnen Bram (98) en Janneke (97) onverwoestbaar. ,,We hebben geluk gehad", verklaart Bram. ,,Niet altijd", vult Janneke aan. ,,Een paar jaar geleden overleed onze oudste kleinzoon. Daar hebben we nog verdriet van."



Bram zag zijn Janneke voor het eerst op een foto. ,,Ik moest gedwongen door de oorlog mijn studie in Leiden afbreken. Eenmaal terug in Retranchement waren al mijn maten getrouwd, of op z'n minst hadden ze verkering. Ik zag een foto voorbij komen van een meisje, die zag ik wel zitten. Alleen: ze woonde in Axel. Dat was een flink eindje fietsen, zeker door wind, regen en sneeuw."



Het paar vestigde zich in het geboortehuis van Bram in Retranchement. Ze verhuurden kamers en caravans op een camping vlakbij de kust. Het leverde vrienden voor het leven op: voormalige campinggasten uit Brabant en Limburg waren dinsdag op de receptie.



Elf jaar geleden verruilden ze hun huis in 'Truzement' voor een appartement in het vroegere Koningin Wilhelmina Lyceum, het KWL, in Oostburg. ,,Dichter bij alle voorzieningen en winkels. We waren het hier onverwacht snel gewend", vertellen ze.