Bram Konings: ‘Dat mijn broertje (29) er niet meer is, begint nu pas echt te landen’

Eigenlijk hoeft het voor Bram niet zo, al die aandacht. Talkshows hebben hem benaderd en al die verzoeken heeft hij geweigerd. En de krant, ook daar zou hij liever niet in staan. Maar hij merkt ook dat veel mensen vragen hebben. Het verhaal over de ‘Beek en Donkse broers’ is het hele land door gegaan. Vooral de leeftijd van de twee mannen zorgde voor beroering: Guus is 29, Bram toen nog 31 (sinds 6 mei een jaartje ouder).

Beiden zijn ook nog eens sportief, dus tot de risicogroep behoren ze niet. Toch kregen ze corona. Het hele gezin trouwens. Ook vader, moeder en zus bleken besmet te zijn, alleen hadden zij er minder last van. Beide broers werden zo ziek dat ze in het ziekenhuis op de intensive care aan de beademing moesten en in een kunstmatige slaap werden gebracht. Bram ontwaakte, Guus overleefde het niet.

Het goede nieuws: het gaat beter met Bram. Elke keer weer laten longscans een verbetering zien. Het geeft de 32-jarige Beek en Donkenaar vertrouwen in de toekomst. Dat hij ooit een deel van zijn oude leven ná corona zal kunnen oppakken, al zal hij waarschijnlijk geen topsporter meer kunnen worden, mocht -ie dat willen. Van de tien kilo die hij is afgevallen, is hij ook weer wat aangekomen.

Quote In het begin dacht ik: ik ga wel even de trap oplopen, maar na drie treden moest ik omdraaien. Dat gaat nu beter

Hij is blij om herenigd te zijn met zijn vriendin, hun dochtertje van bijna acht maanden en haar oudere kinderen van 13 en 15 jaar oud. De paar weken die hij nu thuis is, hebben hem merkbaar goed gedaan.

Maar de weken dat hij op de intensive care heeft gelegen, hebben diepe sporen achtergelaten. Zijn lichaam verrast hem, elke dag opnieuw. ,,Het is heel wisselend en onvoorspelbaar", zegt hij. ,,In het begin dacht ik: ik ga wel even de trap oplopen, maar na drie treden moest ik omdraaien. Dat gaat nu beter.”

,,Regelmatig voel ik klachten, maar die zijn niet altijd hetzelfde. De ene keer heb ik pijn in de borst, de andere keer is het benauwdheid. Soms word ik 's morgens wakker en voel ik: dit wordt geen goede dag. Soms voel ik me goed, maar komt 's middags een klap. Het vervelende is dat ik die grens niet voel aankomen en dat hoort er op de een of andere manier ook bij.”

Tweede klaplong

Hij kreeg een eerste klaplong op het moment dat hij eigenlijk zat te wachten op het sein van de artsen dat hij naar huis mocht. Hij was genezen verklaard van corona en had gehoopt dat het vanaf dan bergopwaarts zou gaan. Dat was medio april. Twee weken later volgde - alweer totaal onverwacht - een tweede klaplong. ,,Het voelde anders dan de eerste. Ik dacht aanvankelijk: Heb ik nu een spiertje in mijn rug gescheurd? In overleg met de artsen hebben we de eerstvolgende CT-scan afgewacht. Maar eenmaal bij de radioloog werd duidelijk dat dit weer een klaplong was, ditmaal op de andere long.”

Weer werd Bram opgenomen. ,,Bij de eerste keer was de long helemaal geïmplodeerd, nu was het 40 procent. Dat verklaart misschien waarom ik het anders voelde en ook waarom het herstel sneller verliep.”

Het is niet alleen fysiek moeilijk. Samen met zijn vriendin Cathelijne runt hij Eeterij Uniek in Beek en Donk. ,,Nu de zaak weer opengaat, kan ik er niet bij zijn. Ik mag zes weken niet tillen, dus ik kan mijn dochtertje niet eens oppakken. Als ik tóch de vaatwasser uitruim, betaal ik daarvoor later op de dag de prijs. Alles komt zo op de schouders van mijn vriendin terecht.”

Langzaam komt ruimte voor de verwerking van de dood van zijn broertje, die de strijd tegen corona wél verloor. Vanwege de klaplong kon hij niet bij de begrafenis zijn. ,,Pas vier of vijf dagen na zijn overlijden, toen ik vanuit het Elkerliek ziekenhuis mijn speech voor de uitvaart aan het schrijven was en muziek uitzocht, brak ik echt. Het leven is hem zó abrupt ontnomen. Ik ben ontzettend blij dat ik met een bevriende ambulancebroeder nog naar huis heb kunnen rijden om toch afscheid van hem te nemen.”

Quote Hoe is het? Ik denk aan je Laatste appje dat Bram van Guus kreeg

Net voordat Bram in coma werd gebracht, kreeg hij nog een appje van Guus. Zijn laatste. ‘Hoe is het? Ik denk aan je’, waren zijn woorden. ,,Dat ik zijn appje nooit meer heb beantwoord, daar heb ik heel veel moeite mee. We hebben altijd veel contact met elkaar gehad, ook toen we allebei ziek waren. Maar eenmaal in het ziekenhuis heb ik mijn telefoon weggelegd, het ging gewoon niet meer. Ik was zo ziek, zo benauwd, kon amper slapen. Ik weet nog dat ze me vertelden dat ze me in coma zouden brengen. Ik vond dat een heel eng idee, maar wist ook: dit is de laatste optie, dat voel je aan je lichaam. Je denkt: als dit helpt, doe maar. Ik had vertrouwen in de artsen.”

Nog niet voor 100 procent helder

Het nieuws dat zijn broertje het op de intensive care in Rotterdam niet had gered, kwam toen hij alweer was ontwaakt. ,,Die dagen was ik echt nog niet voor 100 procent helder, mijn emoties waren vlak. Ik weet nog dat ik wakker was, maar geen idee had welk moment van de dag het was. Ik had het gevoel dat het negen uur 's morgens was, maar het was vier uur in de nacht. Mijn neef en mijn vriendin kwamen samen binnen, dat was vreemd. Ik wist wel dat mijn moeder, zusje, neef en de vriendin van Guus die avond ervoor naar Rotterdam waren gegaan, maar ik ging slapen met de gedachte dat mijn broertje alleen maar een dipje had. Ik was ervan overtuigd dat hij het zou halen. ’s Middags om één uur ging het nog goed met hem en was iedereen optimistisch. Ze dachten dat hij wel uit coma zou kunnen komen. Maar in een paar uur tijd was zijn gezondheid juist hard achteruit gegaan. Toen mijn vriendin vertelde dat het levensbedreigend was, voelde ik vooral boosheid: hoezo, we waren toch samen aan het vechten? Je wilt er bijna iemand de schuld van geven. Om half negen ’s morgens was hij overleden. En nee, hij had geen onderliggend lijden, zoals veel mensen denken. Wel is er een bacterie bij hem aangetroffen, maar deze stond los van zijn overlijden. Hij is echt aan corona overleden.”

Volledig scherm Bram Konings, zijn vriendin Cathelijne van de Kamp en hun acht maanden oude dochtertje. © Rene Manders/DCI Media

,,Alles wat er tijdens die negen dagen coma is gebeurd, is aan me voorbij gegaan. Ik ben wakker geworden en had het idee dat ik alleen maar had geslapen. Ik had veel dorst en wilde drinken, maar dat kon ik helemaal niet meer vanwege de beademingsbuis die in mijn mond tot aan mijn keel heeft gezeten. Maar dat had ik helemaal niet in de gaten.”

Quote Toen ik wakker was, zei ik tegen mijn vriendin dat ik haar écht dankbaar was dat ze iedere dag op en neer naar Italië was komen rijden – en zij vertelde me dus dat ik gewoon in Helmond lag

,,Ik herinner me dromen, nachtmerries. Ze gingen niet over specifieke onderwerpen, maar soms ging het over hele realistische dingen. Dat de ambulance me wel drie keer heeft opgehaald, dat ik dacht dat ik verplaatst werd van Helmond naar Nijmegen (wat overigens later wel is gebeurd - red.), dat ik in Amsterdam in een hotel had geslapen, dat ik in het ziekenhuis in Italië kwam te liggen. Toen ik wakker was, zei ik tegen mijn vriendin dat ik haar écht dankbaar was dat ze iedere dag op en neer naar Italië was komen rijden – en zij vertelde me dus dat ik gewoon in Helmond lag.”

,,Ook van de tijd dat ik thuis ziek was, dus voordat ik in het ziekenhuis werd opgenomen, herinner ik me weinig. Ik heb alle apps zitten teruglezen, in die negen dagen tijd had ik er 2500 gemist, en langzaam heb ik me een beeld kunnen vormen van wat er allemaal is gebeurd en hoe ons verhaal zoveel mensen heeft bereikt. Van alle kanten kwamen de steunbetuigingen, van bijvoorbeeld oud-werkgevers en collega’s. Mijn ouders hebben meer dan 800 kaarten en 150 boeketten gekregen. Ergens is dat een grote troost. Het haalt het verdriet niet weg, maar je voelt je wel gesteund. We hebben ook zoveel steun gehad van de verpleging. Het moet zó ingrijpend voor hen zijn geweest, maar ze zijn er zó goed mee omgegaan. Ik heb een hele tijd nog gefacetimed met het verpleegkundig personeel in Helmond, van alle afdelingen waar ik heb gelegen, nog steeds trouwens.”

,,Ik weet werkelijk niet waar ik het virus heb opgelopen. Met mijn eigen gezin en wat vrienden ben ik op vakantie op Tenerife geweest. Mijn ouders, broertje en zusje waren niet mee, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat dat de bron was. Ik heb hier een dag carnaval gevierd, misschien heb ik in de supermarkt een besmet karretje aangeraakt of heb ik het opgelopen in mijn eigen restaurant. Maar wat maakt het ook uit? Ze doen bij mij wetenschappelijk onderzoek. Daar doe ik graag aan mee, want ik gun het niemand.”

Van binnen nog echt ziek

Een ding is zeker: als post-coronapatiënt is Bram nog wel een tijd bezig met zowel het fysieke als emotionele herstel. ,,Ik klink over de telefoon alsof het goed gaat, maar van binnen ben ik echt nog ziek. Als ik inadem heb ik dan weer last van mijn longen, dan weer van benauwdheid. Ik weet niet hoe ik hier uit zal komen. Ik ben aan het revalideren, ben bij een diëtist, volg ergo- en fysiotherapie. Dat gaat op de hometrainer, via beeldbellen. Ik ben wel een stabiele patiënt, dus dat geeft vertrouwen in mijn lichaam.”

,,Mijn vriendin heeft een dagboek bijgehouden, foto's en video’s gemaakt. Alles heb ik gezien: dat ik op mijn buik lig, dat ze me omdraaien, dat ik aan de beademing lig. Ik kan daar goed naar kijken, maar ik realiseer me ook dat de klap nog wel eens zou kunnen komen. Dat mijn broertje er niet meer is, begint nu pas echt te landen. Een tijd lang leek het of de wereld stilstond, het voelde onwerkelijk. Het rouwproces, daar moet ik nog aan beginnen. Het verdriet wordt nu erger, moeilijker. Ik ga regelmatig naar zijn graf. Dat is confronterend, op twee manieren. Een ervan is: voor hetzelfde geld had ik daar gelegen, ik heb óók op het randje gefietst. Maar het andere is het enorme gemis van Guus.”

Volledig scherm Bram werkt op de hometrainer aan zijn revalidatie. © Rene Manders/DCI Media