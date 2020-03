Bram Moszkowicz niet terug als advocaat: ‘Dat wil ik mijn ouders, kinderen en vriendin niet meer aandoen’

videoBram Moszkowicz mag zijn oude beroep als advocaat niet oppakken. Dat heeft het Hof van Discipline vanochtend besloten. Ruim vier maanden geleden werd bekend dat de in 2012 uit het ambt gezette ex-strafpleiter een verzoek had ingediend om terug te keren als advocaat. Moszkowicz laat via zijn advocaat weten dat hij het niet nog een keer gaat proberen. ,,Ik trek mijn toga niet meer aan.”

Pas over minstens een jaar zou de voormalige advocaat een nieuw verzoek kunnen indienen “maar dat wil ik mijn kinderen, een vriendin en mijn 95-jarige vader en moeder niet meer aandoen”, zei hij vanavond in RTL Boulevard.

Moszkowicz werd in 2012 geschrapt van het tableau, zoals dat heet. Dat omdat hij onder meer grote contante bedragen had aangenomen. Sinds begin 2019 probeerde hij terug te keren in zijn oude vak. De Orde van Advocaten wees dat verzoek in eerste instantie af. ,,Ik heb zeven jaar geboet, en ik dacht dat het in Nederland een goed beginsel was om iemand een tweede kans te geven”, aldus Moszkowicz die in de RTL-uitzending vertelde dat “hij leukere dagen heeft gekend.”

Het Hof van Discipline oordeelde vandaag dat Moszkowicz ‘niet op overtuigende wijze heeft laten zien dat hij zijn gedrag blijvend heeft veranderd en heeft hij daar geen overtuigende waarborgen voor gegeven’. Ook vindt het Hof dat ‘de huidige financieel onduidelijke positie van Moszkowicz van invloed kan zijn op zijn onafhankelijkheid’.



Het Hof doelt daarbij op het feit dat Moszkowicz’ praktijk in 2015 failliet werd verklaard. ,,Onduidelijk is of daar privé nog vorderingen uit kunnen voortvloeien.” Dat kan Moszkowicz’ onafhankelijkheid als advocaat in gevaar brengen, oordeelt het Hof van Discipline.



Het Hof onderkent wel dat Moszkowicz zijn gedrag gedeeltelijk heeft veranderd, maar vindt de voorgenomen organisatorische maatregelen om nieuwe ontsporingen te voorkomen onvoldoende.

‘Oude koek’

Quote Wat moet je dan wel doen om terug te mogen keren? Bram Moszkowicz In een eerste reactie zegt Moszkowicz’ advocaat Ernst van Win dat het verwijzen naar vroegere faillissementen ‘echt oude koek’ is. ,,De curatoren in zowel zijn zakelijke als zijn privé-faillissement hebben duidelijk laten weten dat er geen enkele vordering meer is op meneer Moszkowicz. Alles is keurig afgehandeld.”



Moszkowicz zelf zegt in een schriftelijke verklaring ‘dat hij na gesprekken met rechters, advocaten en oud-toezichthouders vol vertrouwen het verzoek had ingediend om terug te mogen keren als advocaat'. ‘Zij kwamen met mij tot de conclusie dat ik er na zeven jaar klaar voor was. Gelet op al die waarborgen rijst de vraag wat je dan wel moet doen om weer terug te mogen keren’, aldus Moszkowicz. ‘Een tweede kans is mij niet gegund. Dat betekent dat ik geen toga meer zal dragen.’



Moszkowicz zou het in de toekomst overigens nog een keer kunnen proberen, maar dat is hij dus niet van plan. ,,Dat is tenminste zijn reactie nu,” zegt Ernst van Win. ,,Dit heeft hem heel veel energie gekost en zoveel voorbereiding.”

Moszkowicz besluit zijn verklaring met de constatering dat het in deze verwarrende tijd niet moeilijk is om te relativeren en spreekt zijn medeleven uit aan iedereen die hard geraakt is door de huidige crisis.

Beklaagd

Moszkowicz werd in 2012 geschorst omdat hij contante betalingen niet zou hebben gemeld aan de Orde van Advocaten, omdat zijn bedrijfsvoering niet duidelijk was en omdat hij diverse jaarrekeningen niet zou hebben overgelegd. Ook een aantal cliënten had zich over de raadsman beklaagd. Hij had diverse cliënten onvoldoende bijgestaan terwijl zij daar dik voor moesten betalen.

In 2013 viel het doek ‘definitief’ toen het Hof van Discipline in hoger beroep zijn schorsing handhaafde. Daarna trad Moszkowicz een tijdlang op als deskundige bij RTL Boulevard en probeerde hij het even in de politiek, als lijsttrekker van VNL.

Juridisch adviseur

Sinds een aantal jaar werkt Moszkowicz op het kantoor van Nienke Hoogervorst als juridisch adviseur. Nienke Hoogervorst is zijn vriendin. Haar kantoor is gevestigd in Hilversum, de reden waarom Moszkowicz zijn verzoek bij de Orde in de regio Midden-Nederland had ingediend. Die wees in een eerder stadium zijn verzoek al af. Daarna ging Moszkowicz in beroep bij het Hof van Discipline.

Het is nog maar de vraag of Moszkowicz bij kantoor Hoogervorst blijft werken als adviseur. ,,Dat deed hij natuurlijk ook ter voorbereiding op een terugkeer als advocaat,” aldus Van Win.

De 59-jarige telg uit de beroemde advocatenfamilie van vader Max maakte in het verleden naam als advocaat van onder anderen Desi Bouterse, Johan V. alias De Hakkelaar, Willem Holleeder en Geert Wilders. Zijn flamboyante gedrag overschaduwde nogal eens zijn advocatenwerk. Meerdere keren werd hij er in het verleden van beticht te amicaal te zijn met sommige van zijn - soms - beruchte cliënten.