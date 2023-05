Brand breekt uit tijdens show Raveleijn in Efteling, honderden mensen geëvacueerd

met videoIn de show Raveleijn in de Efteling is dinsdag brand ontstaan, zegt een woordvoerder van het park. Het vuur woedde in een decorstuk, op de plek van een vuureffect. Het sein brand meester is inmiddels gegeven. Het was niet het enige incident.

De brandweer werd rond tien voor twaalf opgeroepen naar het pretpark. Op dat moment was de voorstelling van 11.30 uur bezig. Alle bezoekers en medewerkers werden geëvacueerd uit het openluchttheater. Volgens woordvoerder Steven van Gils waren dat enkele honderden mensen. ,,De tribune was goed gevuld”, stelt hij. In Raveleijn is plaats voor maximaal duizend bezoekers. De rest van het park bleef toegankelijk.

Niemand raakte bij de brand gewond. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat de vlammen uit een decorstuk sloegen, wat gepaard ging met zwarte rook. Pas om 15.30 uur konden weer shows worden gegeven: ,,Er is beperkte schade op het afdakje en er is nog roet te zien. Dat hebben we afgedekt met doeken.”

Verder is een deel van het getroffen decorstuk verwijderd. De veiligheidsdienst van de Efteling onderzoekt wat er misging bij de vlammenwerper, die op afdakjes rondom de arena staan. ,,Waarschijnlijk kijkt ook een inspecteur van de gemeente mee”, geeft de Efteling-woordvoerder aan.

Gewonde ruiter

Volgens de pretparknieuwssite Looopings werd maandag dezelfde show al onderbroken vanwege een incident. Tijdens de voorstelling van 15.30 uur viel een ruiter tijdens een ronde waarbij stunts op het paard worden gedaan. De ruiter stootte daarbij zijn hoofd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht in een ambulance.

Zijn verwondingen zijn volgens de Efteling niet ernstig. ,,Hij is na het ongeluk zelf opgestaan en is met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan voor onderzoek. Hoe het nu met hem gaat en of hij weer thuis is weet ik niet. Die informatie krijgen we niet uit privacyoverwegingen”, besluit Van Gils.

Stoomtrein botst op vrachtwagen

Dinsdagmiddag ging er weer wat mis toen een stoomtrein tegen een vrachtwagen botste. De vrachtwagen reed het park op met bouwmaterialen voor de nieuwe attractie Danse Macabre, die op de plek wordt gebouwd van het vroegere Spookslot. Hoe de stoomtrein en de wagen konden botsen is niet duidelijk. ,,We onderzoeken of dit een menselijke fout was of dat er iets misging bij de signalering die waarschuwt dat er een trein aan komt”, verklaart woordvoerder Steven van Gils.

Tientallen bezoekers die in de wagonnetjes zaten hielden volgens Van Gils klachten over aan de klap: ,,Sommigen kwamen door de botsing verkeerd terecht en moesten ter controle langs de EHBO-post in het park.” De woordvoerder geeft aan dat de schade daar gelukkig mee bleek te vallen. ,,Alle bezoekers gingen na hun bezoek aan de EHBO weer terug het park in”, meldt hij.

Volledig scherm Brand bij Raveleijn in de Efteling. © Twitter/MarjoesTTV

Volledig scherm Bezoekers en medewerkers werden geëvacueerd door brand bij Raveleijn in de Efteling. © Erik Haverhals/FPMB

Volledig scherm De brandweer werd opgeroepen. © Erik Haverhals/FPMB

Volledig scherm De Efteling onderzoekt waardoor de brand ontstond. © FPMB / Erik Haverhals