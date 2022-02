Brand in appartementencomplex Kaag, mogelijk slachtoffers

Tweelingstorm ‘Blijf binnen’ is en blijft het beste advies tijdens superstorm Eunice

Storm Dudley heeft zijn laatste adem nog niet uitgeblazen of tweelingzus Eunice staat al klaar om zijn plek in te nemen. Riemen vast, want morgen worden er aan de kust windstoten tot maar liefst 130 kilometer per uur verwacht. Wat moeten we doen om ons huis, onze tuin, onze auto en onszelf te beschermen? Wij checken het bij deskundigen.

17 februari