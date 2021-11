Brand in basisschool Eindhoven, leslokaal uitgebrand

Cristel en Jeroen moeten voor derde keer trouwfeest annuleren: ‘Ik denk dat we voor volgend jaar gaan’

Hij is er nu redelijk luchtig over. ‘Maar dat was gisteren wel anders.’ Voor de derde keer op rij zag Jeroen Diks het trouwfeest met zijn Cristel in Nijmegen in rook opgaan. ‘We kijken nu maar naar volgend jaar.’

