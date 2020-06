Brand in dak van middelbare school in Zoetermeer

De wolf is niet welkom in Friesland

0:03 De wolf is niet welkom in Friesland. Een meerderheid in de Provinciale Staten steunde woensdagavond een motie van de VD die opriep de wolf te weren. Dat zei VVD-Statenlid Marten Dijkstra van de VVD voor NPO Radio 1 in het programma Langs de Lijn En Omstreken.