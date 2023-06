Brand verwoest zeker drie bedrijven in Ter Aar, vuur bijna uit

update‘Een brand van ongekende grootte.’ Zo noemt de brandweer de enorme brand die sinds vrijdagavond in Ter Aar woedt. De vuurzee werd zeker drie bedrijven fataal en was pas zaterdagochtend onder controle.

De brand ontstond hoogstwaarschijnlijk bij plasticproducent TN Plastics aan de Hertog van Beijerenstraat, laat woordvoerder Ingrid de Roos weten. Ook Van Hameren houthandel en de opslagloods van woonwinkel Zitmaxx werden daarbij verwoest. ,,En naast deze drie bedrijven zijn er nog vele meer getroffen.” Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen.

Hoe de enorme brand kon ontstaan, is nog niet bekend. Maar dat de kunststof materialen een rol spelen bij de omvang, is zeker. De hele avond klonken harde explosies, die tot in Hoofddorp te horen waren. ,,De explosies kwamen voort uit vaten waarin plastic zat en uit heftrucks met gas. Die zijn geëxplodeerd”, vertelt De Roos. ,,Voor de hulpverlening was het hierdoor nóg lastiger om de brand te blussen. Er vlogen namelijk allemaal kleine deeltjes in de rondte.’’

Het grootste gebouw staat nog altijd in brand, aldus de brandweer zaterdagochtend. Om de brand beter te bestrijden, wordt zaterdag een zogenoemde crashtender ingezet, dat is een blusvoertuig dat doorgaans op luchthavens wordt ingezet. Dat heeft geholpen. Rond 06.30 uur meldde de brandweer dat ze de brand meester is. ,,De hoeveelheid schuim (van de crashtender, red.) heeft het vuur bijna uit gemaakt en de rook is ook afgenomen‘’, zegt ze op Twitter.

Zwarte roet

De rookwolk die uit de vlammen voortkwam, was volgens brandweerwoordvoerder Aron van der Maarel in Leiden te zien. ,,En het ging zelfs richting de Noordzee”, laat hij weten. ,,Over dit gehele gebied is zwarte roet te zien. We raden mensen aan de asdeeltjes op hun auto of op straat zaterdagochtend met een emmertje sop schoon te maken.”

De zwarte wolk maakt onder andere dat de brandweer GRIP-2 afkondigde. Dat betekent dat er sprake is van een gecoördineerde inzet van de hulpdiensten met meerdere veiligheidsregio’s. ,,Dat is ontzettend uniek”, zegt Van der Maarel. ,,De laatste keer dat we GRIP-2 afkondigden was bij het treinongeluk in Voorschoten in april.”

Op de daken van de in vlammen opgegane bedrijfspanden lagen zonnepanelen. Hierdoor vliegen allerlei glassplinters door de lucht, die op kilometers afstand neer kunnen dalen. De brandweer waarschuwt hiervoor, want de splinters kunnen ontzettend scherp zijn. ,,Mensen kunnen zich daar flink aan verwonden, dus we raden aan om voorzichtig te zijn.”

Chaos

Brandweereenheden vanuit de wijde omgeving kwamen vrijdagavond naar Ter Aar om te helpen bij het blussen. Niet alle hulptroepen konden makkelijk naar de Hertog van Beijerenstraat, doordat er veel hinder werd ondervonden van nieuwsgierige omwonenden die de straat opgingen.

Heel Ter Aar stond vrijdagavond op z’n kop. Sommige aanschouwers namen hun tuinstoel mee en dronken een biertje. Rond 23:00 uur was de politie het zat en stuurde iedereen naar huis. ,,Ga alsjeblieft van de straat af”, scandeerden agenten in de rondte. Dat leverde in veel gevallen felle discussies op tussen de politie en voorbijgangers.

Burgemeester van de gemeente Nieuwkoop, Robbert-Jan van Duijn, sluit zich bij de uitingen van de politie en de veiligheidsregio aan. ,,Mensen moeten gewoon binnen blijven en hier niet op afkomen. Ik snap dat mensen nieuwsgierig zijn, maar het is eigenlijk heel simpel. Er wordt hard gewerkt. Ga die mensen niet in de weg lopen.”

De burgervader leeft mee met de getroffen ondernemers. ,,Ik zag mensen met tranen in hun ogen. Dat is naar om te zien”, laat Van Duijn weten. ,,Een ramp als deze heb ik nog niet eerder meegemaakt als burgemeester.”

Hele dag bezig

Maar liefst dertig brandweerwagens waren vrijdag op zaterdagnacht in Ter Aar om de enorme brand te blussen. Desondanks is de brand rond middernacht nog lang niet ‘brand meester’. ,,We hebben de brand nog steeds niet volledig onder controle. Het vuur kan nog steeds op nieuwe plekken oplaaien”, laat een woordvoerder weten. Dat laatste is ‘s nachts rond 02:00 uur ook nog steeds te zien. Constant zijn er nieuwe plekken te zien waar het vuur vandaan komt. ,,We verwachten morgen nog de hele dag bezig te zijn met het doven van het vuur.”

En ook als de brand onder controle is, is de hulpverlening morgen nog lang niet klaar, vertelt woordvoerder De Roos. ,,We moeten nog alle brandresten uit elkaar halen. Vanuit daar kan de brand zomaar weer oplaaien.”

Drones

Rond 01:00 uur kwam de brandweer van eenheid Haaglanden met drones naar de op dat moment nog altijd enorme vuurzee. Daarmee willen ze de brand nog beter in kaart brengen. ,,Van bovenaf hebben we meer overzicht. Daarnaast beschikken de drones over warmtebeeldcamera’s, die laten zien waar de heetste punten zijn, ook wel de hotspots genoemd. Als we weten waar die zitten, kan er effectiever worden geblust”, aldus Van der Maarel.

De brand gezien vanuit Alphen aan den Rijn.

