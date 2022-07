Brandbrief aan minister Kuipers uit angst voor heftige coronaherfst: ‘Bescherm de kwetsbaren’

Toezicht­hou­der: Chroom-6 aangetrof­fen in grondwater bij Tata Steel

In grondwater op het terrein van staalfabrikant Tata Steel is onlangs de giftige en kankerverwekkende stof chroom-6 aangetroffen. De stof zit op 5 meter diepte in de grond. Dat heeft toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vrijdag bekendgemaakt.

