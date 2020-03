Brandstichting Uden is sluitstuk van jaren terreur: ‘We hoopten dat hij er nog in zat’

De woningbrand ontstond nadat een caravan voor het huis in brand werd gestoken door onbekenden. Het vuur sloeg over op de gevel van de drive-in-woning, die daarbij onbewoonbaar beschadigd raakte. Ook de huizen van de beide buren liepen rook- en waterschade op. Gelukkig was er in alle betrokken woningen niemand thuis en raakte er niemand gewond.



Dat er bij de naaste buren niemand thuis was, is niet gek. Een stel is drie weken geleden zijn huis ontvlucht nadat er een zware kei door het raam vloog. Volgens een buurtbewoner miste deze kei het hoofd van een van de bewoners op een haar na. De twee zouden daarna tijdelijk andere woonruimte hebben gekregen van de gemeente en inmiddels op eigen kosten in een recreatiewoning verblijven. ,,Ze durven niet langer in hun eigen huis te wonen.”



Het was tot de brand van vrijdag het voorlopige dieptepunt van een jarenlange periode van zware overlast, met steeds de bewoner van het getroffen huis als middelpunt. Vrijwel alle buren getuigen van ongeremde woede-aanvallen door de man, waarbij hij schreeuwt, scheldt en zijn eigen interieur aan gort slaat en door het raam naar buiten gooit. De caravan in zijn voortuin is ook regelmatig doelwit. Alle ruiten waren eruit geslagen. Buren klagen dat het wrak al meer dan een jaar het straatbeeld ontsierde.