Brandweer Amsterdam ontslaat werknemer wegens lidmaatschap Hells Angels

De Amsterdamse brandweer ontslaat voor het eerst een brandweerman omdat hij lid is van een motorbende, in dit geval de Hells Angels. Dat is volgens de korpsleiding en de veiligheidsregio ‘onverenigbaar’ met ‘het ambtenaarschap’.

Het gaat om brandweerman Edwin M., binnen de Hells Angels heet hij ‘Pyro’, die al ongeveer twintig jaar lid is van de motorbende. Hij is ‘road captain’ (chef logistiek), een vooraanstaande functie binnen de Amsterdamse afdeling.

M. werkte al die tijd bij de Amsterdamse brandweer en is nu ‘hoofdbrandwacht’. In het kader van ‘de cultuuromslag’ waarmee commandant Leen Schaap de brandweer wil moderniseren – daarvoor aangesteld door de toenmalige burgemeester Eberhard van der Laan – is er meer aandacht voor de integriteit van het korps, zo schrijft het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in de ontslagbrief die M. eerder deze maand heeft ontvangen. M. is door zijn lidmaatschap van de Hells Angels ‘ongeschikt voor zijn functie’.

‘Wij vinden het ongewenst dat u willens en wetens in omgevingen met personen verkeert van wie u kunt weten dat ze min of meer structureel misdrijven plegen, zich daar op laten voorstaan of daar openlijk voor uitkomen,’ schrijft het bestuur.

‘Iedere medewerker dient zich te houden aan de geldende wet en interne regels en medewerkers dienen zich te realiseren dat ze 24/7 onderdeel zijn van de Brandweer Amsterdam-Amstelland.’

Verbod

De in maart begonnen procedure waarin het Openbaar Ministerie de rechter een verbod op de Hells Angels vraagt, speelt op de achtergrond mee.

Commandant Leen Schaap en toenmalig voorzitter van de veiligheidsregio Bas Eenhoorn kondigden vorig jaar in Het Parool al aan te gaan onderzoeken of ze leden van motorbendes uit het Amsterdamse korps kunnen weren. Het antwoord is ja, schrijft het bestuur van de veiligheidsregio in de ontslagbrief.

Fel verzetten

Edwin M. heeft advocaten Carry Knoops en Geert-Jan Knoops in de arm genomen om zich fel te verzetten tegen zijn ontslag. ,,De heer M. vindt het voorgenomen ontslag volstrekt niet terecht. Hij doet zijn werk al bijna dertig jaar en heeft een vlekkeloze staat van dienst,” zegt Geert-Jan Knoops.

Volgens Knoops heeft het overgrote deel van de 240 à 250 Nederlandse Hells Angels gewoon werk. ,,Onderwijzers, mensen in de publieke sector, bouwvakkers, mensen met een eigen beroep: verreweg de meesten hebben reguliere banen.”