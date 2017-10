Brandweer: Gevaarlijk om te kiezen voor preventie boven snelheid

De brandweerlieden spreken hun zorg uit dat het 'echte bluswerk' minder centraal zal komen te staan door de toegenomen aandacht van de samenleving en de brandweer voor brandveilig leven en de verschuiving van verantwoordelijkheden naar de burger, zoals de nadruk op rookmelders en brandveilige huizen.

Gevaarlijk

Quote Veel brandweerlieden die brandjes blussen vinden dit een gevaarlijke ontwikkeling Marcel Dokter De brandweerlieden zeggen het 'een gevaarlijke ontwikkeling' te vinden als door alle preventieve maatregelen die worden genomen om branden te voorkomen, de aanrijtijden ruimer worden opgesteld. Die aanrijtijden zijn bovendien voor de vrijwillige brandweer minder makkelijk te halen dan voor de beroepsbrandweer, door onderbezetting op vrijwillige posten en de verspreiding en het bereik van de verschillende brandweerkazernes. De brandweer in Nederland bestaat voor het grootste gedeelte uit vrijwilligers, 19.000 van de 23.000 beschikbare vuurbestrijders doet het werk vrijwillig.



Marcel Dokter vertegenwoordigt als voorzitter van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers 19.000 vrijwillige brandweerlieden. Hij deelt de zorgen uit het onderzoek. ,,De zorg is dat als je meer preventieve maatregelen treft aan de voorkant, je minder aan de achterkant hoeft te doen. Met andere woorden: dat je dan best een beetje later bij de brand aan kunt komen. Veel brandweerlieden die brandjes blussen vinden dat een gevaarlijke ontwikkeling.''

Dokter blijft realistisch. ,,Wij begrijpen ook dat je niet op iedere hoek van de straat een brandweerkazerne neer kan zetten. Als je er voor kiest om op een hutje op de hei te gaan wonen, dan moet je je ook realiseren dat de brandweer dan niet met acht minuten bij je kan zijn. Dan moet je meer eigen verantwoordelijkheid tonen. Maar als je in een normaal bevolkt gebied woont, dan vinden wij het geen goed idee om de brandweerkazerne in een dorpskern te sluiten en vervolgens te zeggen: u krijgt allemaal een rookmelder, dan komt de kazerne uit het volgende dorp en dan is het net zo goed geregeld als daarvoor. Want dat is dus niet zo.''

Bezuinigingen

Volgens Dokter is het nu zaak om niet verder te bezuinigen op de brandweerorganisatie. ,,Er moet een fijnmazige en robuuste hulpverleningsdienst staan. Zodat we op het moment dat er iets mis gaat snel en met voldoende materieel ter plaatse kunnen zijn. Wij denken dat dit met het huidige kazernebestand van ongeveer duizend kazernes kan. Onder invloed van bezuinigingen heeft dat de afgelopen jaren wel onder druk gestaan. Dat moet stoppen. Het huidige aantal kazernes moet in stand blijven.''

Voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland is tevreden over het rapport, maar ziet ook verbeterpunten. ,,Er ligt nu een waardevol rapport dat voor de brandweer kansen biedt verdere stappen vooruit te maken. Het is belangrijk meer te investeren in de verbinding tussen ons management en de brandweermensen die op straat hulp verlenen. De signalen daarover nemen we serieus.''

Binnen de brandweer is er al veel langer discussie over de combinatie aanrijtijden en preventie. Een deel van de organisatie meent dat preventie door burgers zelf juist goed is omdat je er veel branden mee kunt voorkomen. Een ander deel vreest dat de politiek het succes van preventie zal gebruiken om de regels rond de aanrijtijden te verruimen. Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan omdat burgers dan langer op zichzelf aangewezen zijn.

Onderzoek