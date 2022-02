Brandweer slaat groot alarm om hoogwater Zuid-Limburg

Het water zou in Epen een molen binnen lopen en tegen de kade aan staan. Meerdere straten zijn afgezet. Na de overstromingen in juli reageren de hulpdiensten sneller op de stijging van de waterstand in de kleine rivier, aldus de woordvoerster. Nadere gegevens ontbreken nog.

De brandweer spreekt van GRIP 1. Dan is er sprake van een lokale noodsituatie waarbij alle hulpdiensten in actie komen. De Geul overstroomde in de zomer van 2021 ook na enkele dagen met veel regen. Toen ontstond enorme schade, met name in Valkenburg.