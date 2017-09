Bredaas megaschip in grootste geheim uit Baskische haven 'gekaapt'

Dankzij een sterk staaltje lef van haar Belgische moedermaatschappij is een half afgebouwd schip voor het Bredase offshorebedrijf Tideway 'bevrijd' uit handen van een Spaanse scheepswerf. Die staat op het punt failliet te gaan, wat zou kunnen leiden tot een langdurige juridische strijd over de diepzeekabellegger.

Het leek wel een scène uit een actiefilm: een stuk of zes mannen die in het holst van de nacht een scheepswerf binnendringen om kabels te bevestigen aan een drijvend, maar nog niet afgebouwd schip zodat twee wachtende sleepboten het in het grootste geheim kunnen wegslepen. Dit scenario speelde zich vorige week woensdagnacht in werkelijkheid af op de scheepswerf La Naval in Bilbao in Spaans Baskenland. Met het 'enteren' en wegslepen van het schip probeerde de Belgische Deme Group te voorkomen dat het schip zou terechtkomen in de failliete boedel.

Probeerde, want de bevrijdingsoperatie mislukte door kordaat optreden van beveiligingsbeambten van de scheepswerf en de Baskische politie. Maar de actie bracht volgens de Deme Group wél schot in de zaak. ,,Naar aanleiding van ons initiatief nodigde de leiding van La Naval ons uit om opnieuw rond de tafel te gaan zitten. Dat leidde afgelopen maandag tot een akkoord over het schip. Wij mogen het wegslepen en elders afbouwen in eigen beheer", zegt woordvoerster Vicky Cosemans opgelucht.

Dat wegslepen gebeurt binnenkort. Een datum kan de zegsvrouwe nog niet noemen, maar haast is volgens haar geboden. ,,Het schip had in april klaar moeten zijn en was al gekoppeld aan projecten voor het leggen van kabels voor windmolenparken op zee."

Complimenten

Wat in binnen- en buitenlandse media aanvankelijk werd omschreven als een 'onbezonnen actie' leverde het Belgische bedrijf uiteindelijk complimenten op, zegt de woordvoerster. ,,In de publieke opinie kregen we lof toegezwaaid van mensen die zeiden het mooi te vinden dat wij timide Vlamingen en Belgen eindelijk eens assertiever optraden en het heft in eigen handen namen." De vooral in Spaanse media gebruikte termen 'kaping' en 'enteren' slaan volgens haar nergens op. ,,Wij zouden deze operatie nooit begonnen zijn als we er niet toe gerechtigd waren. Het schip is eigendom van de Deme Group. Die betaalde alles wat betaald moest worden."

De Deme Group had de afgelopen maanden herhaaldelijk contact met de scheepswerf over de vertraging en stelde La Naval meermaals in gebreke. Telkens zonder resultaat want er werd niet meer gewerkt aan het schip, zegt Cosemans. ,,Daarop besloten wij tot actie over te gaan."

Gigaklussen

Het 160 meter lange schip met de naam Living Stone werd in september vorig jaar gedoopt en volgens Baskische traditie te water gelaten. De diepzeekabellegger is bestemd voor offshorebedrijf Tideway in Breda. Dat gaat de diepzeekabellegger vanuit thuisbasis Antwerpen inzetten. Het ultramoderne schip kan volgens BN DeStem tweehonderd kilometer kabel voor windmolens vervoeren en tot op vijf centimeter nauwkeurig op de zeebodem leggen en bedekken met stenen. In West-Brabant zijn de eerste gigaklussen voor de Living Stone al voorbereid door de circa honderd medewerkers van Tideway: een Duits windpark op zee ten noorden van Borkum en in Groot-Brittanië Hornsea Project One, het grootste offshore windturbinepark ter wereld.

Van Oord en Teso

La Naval bouwt in Bilbao ook twee baggerschepen (sleephopperzuigers) voor de Rotterdamse maritieme dienstverlener Van Oord. Dat is 'volop' in gesprek met de directie van de werf en de aandeelhouders van het bedrijf hoe het nu verder moet. ,,We houden er ernstig rekening mee dat surseance van betaling zal worden uitgesproken", zo verklaarde een woordvoerder tegenover het Financieele Dagblad. Behalve schepen voor Tideway en Van Oord bouwde La Naval volgens de krant ook een nieuwe veerboot voor Teso, de exploitant van de veerdienst tussen Den Helder en Texel.