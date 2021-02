Bredase boa’s mogen onder strenge voorwaarden met wapenstok de straat op

Onder strenge voorwaarden mogen boa’s in Breda met een wapenstok op pad. Daarover zijn het stadsbestuur en de politie het eens geworden. Vorig jaar hebben boa's 79 keer melding gemaakt van agressief gedrag. Het gaat vooral om schelden en dreigen, maar in zeventien gevallen was er ook echt sprake van fysiek geweld.

Dat staat in een brief die burgemeester Paul Depla en wethouder Greetje Bos (Wijkveiligheid, VVD) naar de gemeenteraad hebben gestuurd. Daaruit blijkt ook dat er afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de wapenstok door boa’s: dat gebeurt alleen onder strenge voorwaarden.

Samen optrekken

Depla en Bos hebben in overleg met de politie een ‘handhavingsarrangement’ opgesteld. Daarin staat wanneer de politie wordt ingezet, wanneer de boa’s op pad gaan en wanneer ze samen optrekken. Daarbij wordt rekening gehouden met het risico dat een handhavingsprobleem uit de hand loopt en of het in zo’n geval ‘wenselijk is om te beschikken over een geweldsmiddel’.

Geweldsmiddel

In het ‘arrangement’ is afgesproken dat een boa minstens een jaar ervaring met handhaving moet hebben voordat hij met een ‘geweldsmiddel’ de straat op mag. Verder moet hij of zij een minimum aan opleiding achter de rug hebben. Ook moet een bewapende boa speciale trainingsprogramma’s hebben doorlopen. Het gaat dan onder meer om cursussen op het gebied van mentale weerbaarheid en gespreks- en benaderingstechnieken.

Burgemeester en wethouder benadrukken dat het bestaan van de Bredase boa’s niet elke dag over rozen gaat. Lokale handhavers hebben vorig jaar 79 keer melding gemaakt van agressief gedrag. In zeventien gevallen kwam het daadwerkelijk tot geweld. In vijftien gevallen is er door boa’s aangifte gedaan.

Voldaan aan eis

Quote De insteek van de motie was: ‘Geef niet elke boa een wapenstok’. Faissal Boulakjar, Raadslid D66 Breda Het debat over de bewapening van boa’s in Breda loopt sinds eind 2019 en resulteerde in een motie van D66-raadslid Faissal Boulakjar. Daarin staat onder meer dat het niet de bedoeling is dat alle boa’s een wapenstok krijgen. Wat wethouder Bos betreft is aan die eis nu voldaan.

Boulakjar kan zich daar in vinden. ,,De insteek van de motie was: ‘Geef niet elke boa een wapenstok’. Aan die wens is wat mij betreft voldaan’’, zegt het democratische raadslid.

Slecht voor de beeldvorming

Hij begrijpt dat handhavers soms een wapenstok kunnen gebruiken. ,,Zeker in deze lastige coronatijden zie ik daar de noodzaak soms wel van in’’, aldus Boulakjar. ,,Maar ook wanneer een boa op pad moet in een donkere, louche omgeving. Maar het is nog steeds niet de bedoeling dat ze gewapend de wijk ingaan om iemand te benaderen die zijn auto verkeerd op de stoep heeft gezet. Dat zou ook heel slecht zijn voor de beeldvorming.’’