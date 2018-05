Elk jaar raken meer dan 21.000 mensen ernstig gewond in het verkeer, vorig jaar vielen 613 dodelijke slachtoffers. Maar van jaarlijks gemiddeld 1600 aanmeldingen bij Perspectief gaat het bij slechts zo’n 130 gevallen om een verkeersongeval of -misdrijf.

Diepe wonden

Dat terwijl verkeersongevallen wel diepe wonden achterlaten bij betrokkenen. Veilig Verkeer Nederland juicht het initiatief dan ook toe. ,,Niemand zit op een ongeluk te wachten, zelfs als we gedrag vertonen dat heel gevaarlijk is. Het kan voor slachtoffers en daders in de verwerking goed helpen te duiden wat er is gebeurd. Dit is een goede ontwikkeling,'' zegt Rob Stomphorst van VVN.