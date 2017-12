Brïan (15) bezorgt klasgenoten kippenvel met lied tijdens Engelse les

De 15-jarige Brïan Vliem bezorgde zijn klasgenoten en mentor kippenvel aan het einde van de Engelse les. In de paar minuutjes die de klas over had, zong hij spontaan het lied 'Halleluja'. Brïan blijkt over een gouden keel te beschikken.