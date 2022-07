Brigitte was haar koffer al twee weken kwijt: ‘Staat ’ie gewoon in de hal op Schiphol?’

Geen strafrech­te­lij­ke vervolging Belasting­dienst in toeslagen­af­fai­re

De Belastingdienst zal in de toeslagenaffaire niet strafrechtelijk worden vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag woensdag beslist in een beklagprocedure. Volgens het hof biedt het strafrecht niet de mogelijkheid tot vervolging van de dienst, het “ongekende onrecht” dat de gedupeerden is aangedaan ten spijt.

13 juli