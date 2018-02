Britse drugsdealer in poepstaking: weigert al 39 dagen naar wc te gaan

De politie in Essex, waar de man op dit moment vastzit, hield tot voor kort geïnteresseerden via Twitter op de hoogte van de status van de ontlasting van de Britse Lamarr Chambers. Onder de hashtag #poowatch plaatste zij gedurende de eerste 22 dagen van de poepstaking updates over zijn poepgedrag, volgens hen om te laten zien wat het dealen van drugs tot gevolg kan hebben. Na 22 dagen stopte ze echter met het geven van mededelingen over de stoelgang van de arrestant.

Deze week werd tijdens een hoorzitting duidelijk dat de man nóg steeds niet naar de wc is geweest. ,,De schadelijke gevolgen voor zijn gezondheid zijn inmiddels aanwezig", vertelde zijn advocaat Andrew Horsall in de rechtbank. ,,Er is een risico dat dit verkeerd gaat. Als het zo doorgaat is er zelfs risico op overlijden." De raadsman voegde daar nog aan toe dat het vinden van drugs in de ontlasting van zijn cliënt slechts bijzaak is. ,,Het is geen noodzakelijk bewijsmateriaal in deze zaak." Zijn advocaat vindt daarom dat de verdachte de rest van zijn proces thuis mag afwachten.

Daar is de officier van justitie het niet mee eens. Het feit dat de verdachte niet alleen weigert te poepen, maar ook weigert laxeermiddelen te nemen en een röntgenfoto te laten maken, zegt volgens officier Bob Rowlingson genoeg. Hij heeft dan ook gevraagd om de verdachte langer in hechtenis te houden. Rowlingson: ,,Hij heeft zelf de controle over zijn lot en hoeft alleen samen te werken met de politie."

Volgens de rechtbank is er niet direct gevaar voor het leven van Chambers. Ook worden zijn rechten op dit moment niet geschonden. Chambers blijft dus voorlopig vastzitten. Maandag komt zijn zaak opnieuw aan bod.