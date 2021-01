Britse variant dringt ook verpleeghuizen binnen: ‘Vragen familie dringend om weg te blijven’

Het nieuwe jaar had voor De Blanckenborg in Blijham niet slechter kunnen beginnen. Tijdens de eerste golf, tijdens de tweede golf: heel 2020 is het Groningse verpleeghuis erin geslaagd om te voorkomen dat het coronavirus vrij spel kreeg. Maar nu is het helemaal mis. In recordtijd zijn 42 van de 100 bewoners en 53 van de pakweg 200 zorgmedewerkers besmet geraakt. In twee weken zijn al twaalf bewoners aan Covid-19 overleden.