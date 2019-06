Broedende buizerd overleden na opzettelijke vergiftiging in Eersel

Het is verboden om (roof)vogels met gif te doden. Toch komen boswachters dit vaker tegen. Hiervoor wordt dan gebruik gemaakt van aas als duiven, kippen en eenden. Deze prooidieren worden opengesneden en bestrooid met korrels gif. In dit geval is waarschijnlijk een kip als aas gebruikt, zo is te zien op foto's die opsporingsambtenaren van Samen Sterk in Brabant deelden.