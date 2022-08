Broer en zus redden bewusteloos meisje uit recreatieplas: ‘Krijg beeld niet meer uit mijn hoofd’

COA: mogelijk paar honderd asielzoe­kers moeten op grasveld slapen bij aanmeldcen­trum Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten een paar honderd mensen de aankomende nacht buiten slapen, verwacht het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). ,,De situatie is zeer zorgelijk. Voor vandaag is er weinig zicht op doorstroom vanuit Ter Apel, noch regulier noch naar crisisnoodopvang”, aldus een woordvoerder. Eerder sliepen al regelmatig mensen op vrijwillige basis buiten, nu is er daadwerkelijk geen plek voor ze.

13:59