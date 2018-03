Broer kroongetuige Nabil B. doodgeschoten in Amsterdam

In Amsterdam is vanmorgen de broer van de Utrechtse kroongetuige Nabil B. doodgeschoten. Het gaat om de 41-jarige Reduan Bakkali. De schietpartij vond plaats op de TT. Melissaweg in Amsterdam-Noord, waar de geboren Utrechter een bedrijf heeft.

Even verderop is een auto uitgebrand, nadat de schutters ervandoor gingen. Redouan was eigenaar van een marketingbedrijf. ,,Wij ontwerpen uw bedrijfslogo, pimpen uw bestelbus op, ontwerpen uw beursstands of leveren strandvlaggen met uw boodschap er op," staat op de website van het bedrijf van Reduan.

De moord volgt een krappe week na het nieuws dat Nabil B. (30) als kroongetuige door justitie werd binnen gehengeld. Hij legde in ruil voor bescherming ruim 26 verklaringen af over moorden in het criminele circuit. Hij heeft onder meer verteld dat Ridouan Taghi en Said Razzouki de opdracht hebben gegeven voor een reeks liquidaties. Beiden staan nu internationaal gesignaleerd.

De familie van de kroongetuige is door justitie in een beschermingsprogramma opgenomen. Dat betekent onder meer dat de woningen van deze personen volledig zijn behangen met camera's. Onduidelijk is of hier ook persoonsbeveiliging bij komt kijken. Mogelijkerwijs heeft Reduan geweigerd mee te doen in een beschermingsprogramma.

Reeks liquidaties

Taghi werd in het criminele milieu en door justitie al langer als opdrachtgever van liquidaties rond de Mocro-maffia beschouwd. B. zou mogelijk getuigen over de liquidaties van Ranko Skekic, Hakim Chengachi en de liquidatiepoging op Khalid H. Skekic werd in juni 2016 doodgeschoten in Overvecht nadat hij al twee keer was verhoord als getuige in het proces. Hij werd gedood voor zijn woning. Chengachi werd per ongeluk liquideerd in januari 2017 in Overvecht. Dat bleek een vergissing: het doelwit was Khalid H.. Enkele dagen later werd alsnog geprobeerd H. te doden, maar dat mislukte.