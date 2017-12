Broertje en zusje omgekomen bij woningbrand Emmen

De uitslaande brand is inmiddels onder controle. De ouders van de twee slachtoffertjes hadden rook ingeademd en zijn naar ziekenhuizen in Groningen en Emmen vervoerd. Hun toestand is niet levensbedreigend, meldt de politie Drenthe. De vader is op de hoogte gebracht van het lot van zijn kinderen. De moeder wordt nog in slaap gehouden, vanwege onderzoek in het ziekenhuis. Behalve het gezin waren geen andere mensen in het huis aanwezig. Wel trof de brandweer ook de hond dood aan.

Veel impact

Het overlijden van het broertje en zusje heeft volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio veel impact in de wijk. Burgemeester Eric van Oosterhout is aanwezig in de straat, voor buurtbewoners regelt de gemeente slachtofferhulp.



,,Echt afschuwelijk'', reageert hij tegenover RTV Drenthe. ,,Ik heb net met een buurvrouw gesproken, die was heel erg geschrokken. De hele buurt maakt een aangeslagen indruk'', vertelt Van Oosterhout.



,,In de eerste plaats denk je aan de ouders en de kinderen, maar ik ben er ook voor de omwonenden'', vervolgt hij. In de loop van de dag gaat de gemeente na of mensen in de buurt slachtofferhulp willen hebben. ,,Dit is een enorme ramp'', aldus Van Oosterhout. ,,Ik ben zelf ook vader. Je moet er niet aan denken...''