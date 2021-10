Brokkenpiloot blijft maar ongelukken veroorzaken in eigen dorp: ‘Kunnen hem niet vastbinden’

Politie­baas razend over rellen: ‘Meerdere collega’s en paarden zijn gewond geraakt’

18 oktober De hoogste politiebaas van Oost-Nederland, Oscar Dros, is woedend over de voetbalrellen zondag in Nijmegen. Na afloop van de Gelderse derby werd de politie door NEC-fans aangevallen en belaagd. ,,Dit is volstrekt nutteloze agressie.”