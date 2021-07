Brug Valkenburg weggeslagen, auto’s verdwijnen in water

Er wordt vandaag in Limburg hard gewerkt om de enorme overlast het hoofd te bieden die de hevige regenval van woensdagavond en -nacht heeft veroorzaakt. Mensen worden geëvacueerd uit hun huizen. Vanmiddag en vanavond verwacht het KNMI nog 10 tot 20 millimeter regen in Limburg, wat samen met het stijgende rivierwater voor nog meer overlast zal zorgen.



Een woordvoerder van de Veiligheidsregio noemde Valkenburg ‘het grote knelpunt’ in de hulpverlening. ,,We richten ons daar vooral op de bewoners”, zei hij. In Valkenburg en in het naburige Houthem moeten honderden mensen hun huis uit omdat ze geen stroom hebben. Het zal volgens de Veiligheidsregio nog dagen duren voordat bewoners terug kunnen naar huis. De evacués zitten in de bomvolle hotels, maar de aanvoer van voedsel is gestokt omdat vrachtwagens door het hoge water Valkenburg niet meer kunnen bereiken. Een voedseltekort dreigt in de stad.