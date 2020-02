Bruinvis door messteken gedood bij Wijk aan Zee: ‘Een zeldzame dood’

Het ging om een volwassen mannetje van ruim anderhalve meter en 40 kilogram zwaar. Afgezien van gebruikelijke bijtwonden afkomstig van grijze zeehonden, had het dier meerdere kleinere, scherpe wonden tot diep in de borstholte. Onder andere het hart was ernstig beschadigd. Het onderzoek wees uit dat het ging om steekwonden, toegebracht terwijl het dier nog in leven was. ,,Een zeldzame dood onder bruinvissen", aldus SOS Dolfijn.