Brunssum tattoohoofdstad van Nederland

met video Zo gaan Zweden om met wolven: ‘Als wij ze kunnen schieten, kunnen jullie dat ook’

De wolf blijft polariseren. Onze redactie nam een kijkje in Zweden. Hoe kan het dat daar wolven worden beheerd en geschoten? We bezoeken een boerin, dochter van een schapenhouder uit Epe, we spreken met voor- en tegenstanders en we zijn op de jachtbeurs die dit jaar als thema ‘de wolf’ heeft. Kortom, wat kunnen wij van de Zweden leren?