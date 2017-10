Brute vrouwenhandelaar Saban B. runt callcenters in Turkije

In Turkije zou hij aan het hoofd staan van een verschillende belbureaus. Hij heeft zo'n 100 tot 130 werknemers onder zich, verspreid over zes locaties in Turkije.



De callcenters verkopen volgens het weekblad op agressieve wijze energiecontracten in Duitsland. Zo zouden onder meer de abonnementskosten in werkelijkheid veel hoger zijn dan de prijzen die de klanten via de telefoon worden voorgeschoteld.



De advocaat en zakenpartner van B. stellen dat hij in een gevangenis in Antalya zit. Volgens Turkse media was hij na zijn veroordeling in Turkije naar Oekraïne gevlucht. Maar uit e-mails zou blijken dat B. nog actief is binnen het bedrijf.