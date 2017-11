Bubbels moeten het plastic uit het water halen

Drie weken lang lag er in de IJssel, vlakbij Kampen, een installatie van Bubble Barrier, om zo met bubbels het plastic uit het water te halen. En die test is goed gelukt, vindt Francis Zoet, een van de initiatiefnemers. ,,De barrier deed wat-ie moest doen’’, zegt Zoet. ,,Precies wat-ie in het laboratorium ook deed.’’ Alle data wordt nu geanalyseerd, daarna wordt gekeken of het project ook uitgebreid kan worden.