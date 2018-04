Buien met onweer verdrijven vandaag de zon

Voor zon is vandaag gelukkig nog wel wat ruimte. Met maxima van 22 tot 26 graden is het nog een zeer warme dag.



Vanaf morgen is het anders. Het wordt morgenmiddag slechts 12 graden in het noordwesten tot 17 in Limburg. ,,Dat is een groot contrast met de afgelopen warme perioden”, aldus weervrouw Diana Woei. Ook waait er een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Wel blijft het vaak droog en schijnt de zon geregeld.



Dinsdag is het overwegend bewolkt en regent of motregent het vooral in de noordelijke provincies van tijd tot tijd. Met bewolking en nattigheid wordt het slechts 12 tot 14 graden. ,,Meer naar het zuiden is de kans op droge omstandigheden groter en in het zuidoosten van het land kan het nog 18 graden worden."