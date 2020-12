Buitenkansje: claim jouw gratis boekje ‘Fijne kerstrecepten’ door EATertainment

Utrechts advocaten­kan­toor beschoten, politie doet onderzoek

14 december Een advocatenkantoor in Utrecht is vanmiddag beschoten, waarna de politie een groot onderzoek is begonnen. Het gaat om het kantoor van de strafpleiters Louis de Leon en Yassine Bouchikhi, die allebei optreden in grote en gevoelige strafzaken rondom liquidaties. De politie doet al de hele dag onderzoek bij het kantoor in het centrum van de stad.