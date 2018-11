Buitenlandse media berichten over pietrellen

De Amerikaanse website The Hill maakt melding van de tientallen arrestaties in diverse steden omdat demonstranten werden belaagd door aanhangers van de "controversiële Nederlandse traditie.” De site noemt in het bijzonder twee mensen die in Hoorn werden aangehouden omdat zij bij de intocht van Sinterklaas de Hitlergroet brachten.



De Britse krant The Independent heeft het over 'het racistische kerstpersonage Zwarte Piet' die Nederland verdeeld achterlaat. In de omschrijving van Piet constateert de krant dat het figuur ‘ongemakkelijk dicht in de buurt komt van racistische karikaturen als de Golliwog en Little Black Sambo’, inmiddels omstreden figuurtjes uit oude kinderboeken die inmiddels zijn aangepast.