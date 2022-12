Buitenspeeltuinen verwachten grote problemen door stijgende energieprijzen

De organisaties achter beheerde buitenspeeltuinen luiden de noodklok. Ruim acht op de tien (83 procent) komen in 2023 door de stijgende energieprijzen in financiële problemen, blijkt uit een enquête van branchevereniging LOS. Zo’n 9 procent van de organisaties verwacht zelfs de deuren te moeten sluiten.

Het gaat om beheerde buitenspeeltuinen met voorzieningen zoals een horecagebouw en toiletten of een wasgelegenheid. Vaak moeten zij grotendeels zelf de broek ophouden; gemeenten reiken noodlijdende speeltuinen tot op heden niet of nauwelijks de helpende hand. De hoge energienota hakt er bij deze organisaties hard in.

,,Ik maak mij oprecht zorgen over het voortbestaan van deze belangrijke, maatschappelijke voorzieningen”, zegt directeur-bestuurder Dave Ensberg-Kleijkers van LOS, dat onderdeel is van Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. ,,De gas- en elektriciteitsrekening gaan omhoog en gemeenten geven niet automatisch compensatie. Ondertussen kunnen de leden niet makkelijk de contributie verhogen.”

Daar komt nog bij dat veel gebouwen oud en slecht geïsoleerd zijn. ,,Dus dan stook je sowieso al extra, soms voor wel 1000 euro per maand. Dat geld is er gewoon niet.” In de coronatijd zagen veel speeltuinorganisaties volgens Ensberg-Kleijkers ook al dat hun hulpverzoeken niet bovenop de stapel lagen bij gemeenten, bij gebrek aan een wettelijke status.

Behoud speeltuinen van belang

Een nieuwe overheidsregeling voorziet gemeenten van extra geld om maatschappelijke voorzieningen als speeltuinen te compenseren voor de stijgende energielasten. Of gemeenten dat daadwerkelijk gaan doen, is volgens de LOS-bestuurder maar zeer de vraag. Want het geld kan maar één keer uitgegeven worden, bijvoorbeeld aan sportverenigingen of de plaatselijke bibliotheek. Ook in de Tweede Kamer wordt donderdag weer gesproken over de kwestie.

Het behoud van speeltuinen is volgens Kamerleden van links tot rechts van belang. Er is nu sprake van een ‘beweegcrisis’, stelt Kamerlid Michiel van Nispen (SP). ,,Het gaat hier niet om de wipkip om de hoek, maar om volwaardige speeltuinorganisaties waar je iets kunt eten en drinken. Die zijn van belang voor de samenleving: als je dat kwijtraakt, krijg je het nooit meer terug.”

Van Nispen wil van zorgminister Conny Helder, die over sport en bewegen gaat, de garantie dat speeltuinorganisaties niet omvallen. ,,Het mag van mij via de gemeenten worden opgelost, maar dan moet je ze daartoe wel in staat stellen. Anders krijg je een concurrentiestrijd om één zak geld waarbij de beheerders het onderspit delven.”

