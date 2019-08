Bulgaar die Marjo's per ongeluk overgemaakte 17.000 euro inpikte, dacht dat het kinderbijslag was

De Bulgaarse man die september 2015 per ongeluk 17.000 euro spaargeld van Marjo Ladage uit Hellevoetsluis op z’n rekening zag binnenkomen, moet dat mét rente terugbetalen. Ook heeft hij 100 uur taakstraf gekregen, zo besloot de politierechter in Rotterdam zojuist.

De Bulgaar kreeg het geld destijds pardoes binnen omdat Ladage de 17.000 euro per ongeluk een oud, inmiddels hergebruikt rekeningnummer had overgemaakt. De in Amsterdam wonende Bulgaar joeg het cadeautje er in razend tempo doorheen. Na twee dagen was het op, bleek vandaag tijdens de zitting. De advocaat van de Bulgaar - die zelf niet bij de rechtszaak was - verdedigde zijn cliënt met het excuus dat de man dacht dat de 17.000 euro de kinderbijslag was. Hij heeft het geld dus ook aan zijn kinderen gespendeerd.

De rechter hoorde het aan, maar kon niet anders dan de Bulgaarse Amsterdammer veroordelen voor verduistering. Omdat de behandeling van de zaak jarenlang op zich liet wachter, hield de rechter het op 100 uur werkstraf. Anders was het 180 uur geworden.

Fijner voor slachtoffer Marjo (die een damesmodewinkel runt) is dat de Bulgaar ook veroordeeld is tot het terugbetalen van de 17.000 euro. Met rente. ,,Daar kan ik dan een flesje wijn voor kopen,” aldus een lachende Marjo Ladage na afloop. ,,Maar serieus: ik had liever gehad dat dit jarenlange gedoe me bespaard was gebleven.” De Bulgaarse verdachte leeft van een uitkering. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) gaat het geld van Marjo terughalen bij de Bulgaar. Hij heeft nog wel twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Als dat gebeurt, moet Ladage nog even wachten op haar geld.

Adresboekje

Marjo Ladage was bij de rechtszaak aanwezig. Hoe was het destijds in 2015 misgegaan? Alweer vier geleden maakte ze 17.000 euro over van haar gewone rekening naar haar spaarrekening. Per ongeluk stuurde ze het geld echter naar haar oude spaarrekening die allang was opgeheven, maar nog wel in haar digitale adresboekje stond.

Extra pech voor Marjo: haar oude spaarrekeningnummer was inmiddels hergebruikt en toebedeeld aan iemand anders. Dat bleek de Bulgaarse man in Amsterdam.

Eind 2016 maakte justitie bekend dat de man die Marjo’s spaargeld zo ‘dankbaar’ had ontvangen, vermoedelijk toch was aangehouden. Hij bleek voor zakkenrollerij opgepakt en onderzoek wees uit dat hij ook de gezochte Bulgaar was die Marjo's ‘cadeautje’ had verduisterd.

Justitie startte een onderzoek maar stelde Ladages zaak zo vaak uit dat ze tot twee keer toe bezwaar maakte bij het Openbaar Ministerie Rotterdam. Vandaag was dan eindelijk de rechtszaak.

Naam- en nummercheck